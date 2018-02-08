ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ И ICO

На семинаре Вы получите максимально практические советы по правовой оценке ICO проектов, а также узнаете о состоянии и перспективах нормативно-правового регулирования криптовалют в России и в мире. Наши эксперты – профессионалы международного уровня, обладающие реальным опытом в успешной реализации ICO-проектов различного уровня сложности.
На семинаре выступят:
Наталья Пацева, эксперт в области международного права, управляющий партнер компании FTL Advisers.
Виктор Пастернак, эксперт в области интеллектуальной собственности, адвокат.
Вопросы для обсуждения:
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Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.