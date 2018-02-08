ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ И ICO

На семинаре Вы получите максимально практические советы по правовой оценке ICO проектов, а также узнаете о состоянии и перспективах нормативно-правового регулирования криптовалют в России и в мире. Наши эксперты – профессионалы международного уровня, обладающие реальным опытом в успешной реализации ICO-проектов различного уровня сложности.

На семинаре выступят:

Наталья Пацева, эксперт в области международного права, управляющий партнер компании FTL Advisers.

Виктор Пастернак, эксперт в области интеллектуальной собственности, адвокат.

Вопросы для обсуждения:

Как не потерять свои деньги на крипторынке в первый же день.

Как выбирать объекты для инвестирования.

Как правильно оформить авторское право на свою разработку.



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