PGConf.Russia – международная техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL, ежегодно собирающая более 500 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения.
В программе PGConf.Russia 2018 слушателей ждут свыше 50 докладов от ведущих российских и зарубежных экспертов, день мастер-классов, встреча с экспертами по PostgreSQL в формате вопросов и ответов и блиц-доклады из зала.
Тематика конференции:
Принятые доклады и мастер-классы можно посмотреть на странице.
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