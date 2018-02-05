PGConf.Russia 2018

PGConf.Russia – международная техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL, ежегодно собирающая более 500 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения.

В программе PGConf.Russia 2018 слушателей ждут свыше 50 докладов от ведущих российских и зарубежных экспертов, день мастер-классов, встреча с экспертами по PostgreSQL в формате вопросов и ответов и блиц-доклады из зала.

Тематика конференции:

PostgreSQL на переднем крае: большие данные, интернет вещей, блокчейн

Новое в PostgreSQL и вокруг: развитие PostgreSQL и его экосистемы

PostgreSQL в реальных системах: архитектура, миграция, эксплуатация

Использование PostgreSQL в платформе 1С

PostgreSQL в геоинформационных системах (GIS).

Принятые доклады и мастер-классы можно посмотреть на странице.