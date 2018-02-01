Авиатопливо 2018 - конференция по вопросам развития рынка авиатоплива России и стран СНГ

Основное ежегодное профессиональное отраслевое мероприятие, являющееся площадкой для обсуждения всех вопросов развития рынка авиатоплива России и стран СНГ на уровне государства и бизнеса
Обсуждаются вопросы государственной политики в области формирования и развития рынка авиатоплива в России
Выступления ключевых международных и российских экспертов из числа руководства нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих предприятий, ТЗК, аэропортов и авиакомпаний
Презентации новейших технологических решений, оборудования, техники для эффективной организации авиатопливо-обеспечения.
В конференции принимают участие топ-менеджмент ведущих нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров; представители российских и зарубежных авиаперевозчиков; аэропортовых холдингов, столичных и региональных аэропортов, топливозаправочных комплексов аэропортов; брокеров товарно-сырьевых бирж; федеральных органов власти; ведущих научно-исследовательских институтов и организаций, руководители отраслевых ассоциаций, общественных организаций и средств массовой информации
тел.: +7 (495) 225 99 57 (многоканальный, доб. 5)
факс: +7 (495) 225 99 57 (доб. 6)
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