Авиатопливо 2018 - конференция по вопросам развития рынка авиатоплива России и стран СНГ

Основное ежегодное профессиональное отраслевое мероприятие, являющееся площадкой для обсуждения всех вопросов развития рынка авиатоплива России и стран СНГ на уровне государства и бизнеса

Обсуждаются вопросы государственной политики в области формирования и развития рынка авиатоплива в России

Выступления ключевых международных и российских экспертов из числа руководства нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих предприятий, ТЗК, аэропортов и авиакомпаний

Презентации новейших технологических решений, оборудования, техники для эффективной организации авиатопливо-обеспечения.



В конференции принимают участие топ-менеджмент ведущих нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров; представители российских и зарубежных авиаперевозчиков; аэропортовых холдингов, столичных и региональных аэропортов, топливозаправочных комплексов аэропортов; брокеров товарно-сырьевых бирж; федеральных органов власти; ведущих научно-исследовательских институтов и организаций, руководители отраслевых ассоциаций, общественных организаций и средств массовой информации



