01 февр. 2018

Авиатопливо 2018 - конференция по вопросам развития рынка авиатоплива России и стран СНГ

Авиатопливо 2018 - конференция по вопросам развития рынка авиатоплива России и стран СНГ

Основное ежегодное профессиональное отраслевое мероприятие, являющееся площадкой для обсуждения всех вопросов развития рынка авиатоплива России и стран СНГ на уровне государства и бизнеса

Обсуждаются вопросы государственной политики в области формирования и развития рынка авиатоплива в России

Выступления ключевых международных и российских экспертов из числа руководства нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих предприятий, ТЗК, аэропортов и авиакомпаний

Презентации новейших технологических решений, оборудования, техники для эффективной организации авиатопливо-обеспечения.

В конференции принимают участие топ-менеджмент ведущих нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров; представители российских и зарубежных авиаперевозчиков; аэропортовых холдингов, столичных и региональных аэропортов, топливозаправочных комплексов аэропортов; брокеров товарно-сырьевых бирж; федеральных органов власти; ведущих научно-исследовательских институтов и организаций, руководители отраслевых ассоциаций, общественных организаций и средств массовой информации

Контакты

тел.: +7 (495) 225 99 57 (многоканальный, доб. 5)
факс: +7 (495) 225 99 57 (доб. 6)
моб.: +7 (985) 331 88 77

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