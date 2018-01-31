Festival Forum 2018

В России пройдет II международный Festival Forum 2018, посвященный фестивальной индустрии, билетному рынку и событийному туризму!

С 31 января по 2 февраля 2018 года в Москве пройдет второй международный фестивальный форум, посвященный фестивальной индустрии, билетному рынку и событийному туризму.

Впервые форум состоялся в Москве в феврале 2017 года на площадке Gagarin Space. Форум собрал более 200 участников event индустрии и фестивальной деятельности со всей России.

В 2018 году организаторы форума планируют собрать около 500 участников. Форум будет длиться 3 дня, и эксперты совместно с участниками форума обсудят самые актуальные вопросы фестивальной деятельности и поделятся свои опытом.

Каждый новый день форума – важный этап фестивальной деятельности.



Подробнее на сайте мероприятия.



