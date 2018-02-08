«PR+» FORUM 2018. II Всероссийский форум PR директоров

В условиях бурного развития технологий многие рабочие процессы уже частично или полностью автоматизированы. Однако в сферах PR и GR человеческий фактор остаётся ключевым, и успех зависит от профессионализма и личных качеств конкретных людей. В рамках PR+ FORUM 2018 мы не будем вручать премии или рассказывать о том, насколько важен PR в современном мире. Мы будем рассматривать конкретные кейсы и подходы, показавшие эффективность на практике.

Новые спикеры, актуальные темы, нестандартные форматы выступлений и более 150 профессионалов своего дела – вот что ждёт Вас на II Всероссийский форуме PR директоров PR+ FORUM 2018.

Среди заявленных тем:

Антикризисный PR и ежедневная работа с репутацией

Практика реализации PR-стратегий в социальных сетях и работа с блогосферой

KPI и оценка неоценимого

Нативная реклама и персонализация взаимодействия ЦА

Прикладные инструменты сервиса, облегчающие работу PR-специалиста

PR первого лица компании

PR+ digital, SMM и многое другое

Специфика PR в сфере B2B

PR+ прибыль

Специфика взаимодействия с региональными СМИ

КСО и GR

Подробности на сайте мероприятия.



