«PR+» FORUM 2018. II Всероссийский форум PR директоров

В условиях бурного развития технологий многие рабочие процессы уже частично или полностью автоматизированы. Однако в сферах PR и GR человеческий фактор остаётся ключевым, и успех зависит от профессионализма и личных качеств конкретных людей. В рамках PR+ FORUM 2018 мы не будем вручать премии или рассказывать о том, насколько важен PR в современном мире. Мы будем рассматривать конкретные кейсы и подходы, показавшие эффективность на практике.
Новые спикеры, актуальные темы, нестандартные форматы выступлений и более 150 профессионалов своего дела – вот что ждёт Вас на II Всероссийский форуме PR директоров PR+ FORUM 2018.
Среди заявленных тем:
Подробности на сайте мероприятия.
Телефон: +7 (495) 125-04-12
Email: info@interforums.ru
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