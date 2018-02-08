08 февр. 2018

«PR+» FORUM 2018. II Всероссийский форум PR директоров

«PR+» FORUM 2018. II Всероссийский форум PR директоров

В условиях бурного развития технологий многие рабочие процессы уже частично или полностью автоматизированы. Однако в сферах PR и GR человеческий фактор остаётся ключевым, и успех зависит от профессионализма и личных качеств конкретных людей. В рамках PR+ FORUM 2018 мы не будем вручать премии или рассказывать о том, насколько важен PR в современном мире. Мы будем рассматривать конкретные кейсы и подходы, показавшие эффективность на практике.

Новые спикеры, актуальные темы, нестандартные форматы выступлений и более 150 профессионалов своего дела – вот что ждёт Вас на II Всероссийский форуме PR директоров PR+ FORUM 2018.

Среди заявленных тем:

  • Антикризисный PR и ежедневная работа с репутацией
  • Практика реализации PR-стратегий в социальных сетях и работа с блогосферой
  • KPI и оценка неоценимого
  • Нативная реклама и персонализация взаимодействия ЦА
  • Прикладные инструменты сервиса, облегчающие работу PR-специалиста
  • PR первого лица компании
  • PR+ digital, SMM и многое другое
  • Специфика PR в сфере B2B
  • PR+ прибыль
  • Специфика взаимодействия с региональными СМИ
  • КСО и GR

Подробности на сайте мероприятия.


Контакты

Телефон: +7 (495) 125-04-12

Email: info@interforums.ru

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