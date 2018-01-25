Конференция «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом» состоится 25-26 января 2018 года (место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, 1-я Тверская-Ямская улица, 19).
Эффективное управление оборотным капиталом и ликвидностью является одной из важнейших задач финансового директора. От состояния оборотного капитала зависит текущее финансовое положение компании, ее возможность исполнять свои обязательства. Именно поэтому успешный опыт компаний по управлению денежными средствами, дебиторской задолженностью и товарными запасами так актуален для бизнеса.
Как найти оптимальные источники финансирования оборотного капитала? Как выстроить работу с контрагентами, чтобы гарантировать своевременное погашение дебиторской задолженности? Как корректно выстроить эффективное управление товарными запасами, чтобы повысить маржинальность бизнеса в целом? Эти и многие другие вопросы обсудят финансисты из крупнейших российских и международных компаний на третьей конференции «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом».
Аудитория мероприятия:
+7 (495) 971-92-18 events@cfo-russia.ru
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