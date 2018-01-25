Конференция «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом»

Конференция «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом» состоится 25-26 января 2018 года (место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, 1-я Тверская-Ямская улица, 19).

25+ спикеров — ведущих экспертов из различных отраслей

Практические кейсы

Панельные дискуссии на самые актуальные темы

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Эффективное управление оборотным капиталом и ликвидностью является одной из важнейших задач финансового директора. От состояния оборотного капитала зависит текущее финансовое положение компании, ее возможность исполнять свои обязательства. Именно поэтому успешный опыт компаний по управлению денежными средствами, дебиторской задолженностью и товарными запасами так актуален для бизнеса.

Как найти оптимальные источники финансирования оборотного капитала? Как выстроить работу с контрагентами, чтобы гарантировать своевременное погашение дебиторской задолженности? Как корректно выстроить эффективное управление товарными запасами, чтобы повысить маржинальность бизнеса в целом? Эти и многие другие вопросы обсудят финансисты из крупнейших российских и международных компаний на третьей конференции «Эффективное управление ликвидностью и оборотным капиталом».

Аудитория мероприятия:

Финансовые директора

Руководители департаментов управления дебиторской задолженностью

Руководителей казначейств

Директора по закупкам, логистике и управлению цепями поставок;

Руководители отделов контроллинга и планово-экономических служб;

Начальники кредитных департаментов;

Бюджетные контролеры

Линейные руководители

Представители банков, факторинговых и страховых компаний, коллекторских агентств



