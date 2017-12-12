II Международная выставка-форум "ЭКОТЕХ"

Программа форума включает 29 тематических дискуссий в секциях, итоговое заседание V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и школьную экологическую секцию. В рамках деловой программы «ЭКОТЕХ«17» состоятся также заседание федерального экологического совета, заседание общественного совета Росприроднадзора, заседание комитета по экологии и природопользованию Российского союза промышленников и предпринимателей, финал конкурса эко-стартапов «Климатрон» и финал конкурса «Рейтинг зеленых офисов России 2017».
12 декабря состоится открытие выставки, на которой, в частности, будут представлены инновационные разработки и технологии по снижению загрязняющих выбросов и сбросов, сокращению образования отходов, снижению потребления ресурсов.
Основным мероприятием форума станет пленарное заседание с участием представителей высшего руководства России, в ходе которого будут подведены основные итоги Года экологии в России и заданы векторы дальнейшей работы по сохранению окружающей среды и бережному использованию природных ресурсов. В первый день выставки-форума участники смогут посетить панельные дискуссии о мировом опыте «зеленого» финансирования, сохранении космического пространства пригодным для долгосрочного использования в мирных целях. Также в этот день пройдут секции «Эко-рейтинги и индексы как показатели устойчивого развития», «Эко-города как главный тренд современной урбанистики», «Цифровая экономика. Как технологии и инновации влияют на устойчивое развитие в области экологии».
Одним из ключевых мероприятий «ЭКОТЕХ»17» станет Международная конференция по отходам, запланированная на 13 декабря. В конференции примут участие представители Финляндии, Норвегии, Германии, Японии, Франции, Китая, Кореи, Швеции и других стран. Во второй половине дня дискуссии форума будут посвящены преимущественно темам экологически чистого транспорта.
Одновременно с выставкой-форумом «ЭКОТЕХ» состоится V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. В первый день работы съезда состоятся секции, посвященные экологическому законодательству РФ, государственному мониторингу состояния недр, переходу на новую систему обращения с отходами и особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Кроме того, в первый день съезда пройдут дискуссии «Экологическая журналистика: просвещение или пропаганда» и организованная МГИМО секция «Эко-образование».
Второй день работы съезда откроет ключевая секция «Бизнес и биоразнообразие», организаторами которой выступают Программа развития ООН и Глобальный экологический фонд. В течение 13 декабря делегаты съезда также примут участие в дискуссиях «Совершенствование лесных отношений: курс на эффективное использование лесов и комплексную переработку древесины», «Территории особого внимания (Арктика, Байкал, Дальний Восток, Волга, Телецкое озеро, Челябинск)». V Всероссийский съезд по охране окружающей среды завершится большим итоговым заседанием. На нем будет принята резолюция, в которую войдут цели и задачи, выработанные в ходе работы съезда.
Дополнительная информация о мероприятии доступна по телефонам: +7 (812) 645 55 51, 8 800 770 07 95, +7 (495) 775 07 95, по e-mail: press@ecotech-expo.com и на сайте: http://ecotech-expo.com
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