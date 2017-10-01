Театрально-танцевальное шоу Bolero by Liasan Utiasheva

1 октября в ГТРК «Корстон» PRE-PARTY HALL (БАЛЬНЫЙ ЗАЛ) пройдет новое шоу Bolero by Liasan Utiasheva.

Bolero by Liasan Utiasheva – театрально-танцевальное шоу, которое унесет зрителей в мир, где правят красота и дерзость линий. Для взаимопонимания не нужны слова, а эмоции читаются между строк и выражаются дерзким языком тела. Здесь не существует границ, а любовь способна перевернуть мир, сбросить с трона и поднять из пепла.

В шоу Bolero художественная гимнастика предстанет не как спорт высших достижений, а пересечет ту тонкую хореографическую грань между женственностью и сексуальностью. Впервые авторские элементы стиля Vogue New Way, high heel, модерна и элементы гимнастика изящно переплетутся в одном танце. Под оригинальную музыку Райана Оттера, специально созданную для проекта, ранее несовместимые стили станут единым целым, а фантазии – реальностью.

Соединить их под силу только самым талантливыми хореографам- постановщикам нашей страны Кате Решетниковой и Игорю Руднику в компании с лучшими танцорами России.

Специально для Bolero продуман каждый образ героя. Наглый посыл авторских костюмов заставит зрителя подумать, что он оказался на fashion показе в Лондоне. Дерзость и смелость нарядов Ляйсан и ее команды способны разрушить любой стереотип.

Не менее впечатляющей станет и цифровая графика, превращающее происходящее на сцене в незабываемый перфоманс.

Bolero by Liasan Utiasheva – это история мироздания женщины. «Богини», чья сила не сравнима с другими, ведь ее секрет – в мудрости и слабости. Она будет вынуждена принять вызов и вступить в схватку. Но удастся ли ей выйти из нее победителем и стать счастливой, даже потеряв все?

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте liasanshow.com.

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