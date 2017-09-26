Осенний Интеллектуальный Кубок Национального Банковского Журнала

26 сентября 2017 года состоится Осенний Интеллектуальный Кубок Национального Банковского Журнала. Игра пройдет в трех номинациях:

Самый интеллектуальный банк;

Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере;

Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК.

Ведущий – Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель «Хрустальной совы» Максим Поташёв.

Это аналог телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играет несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. По итогам всех вопросов баллы складываются, и определяется победитель игры, который получает главный приз – Хрустальный Кубок. В игре участвуют команды по 8 человек (6 за столом и 2 запасных игрока).

Национальный Банковский Журнал (NBJ) уже три года проводит Интеллектуальные кубки в разных отраслях, поэтому мы смело можем сказать, что участие в игре откроет перед вами уникальную возможность сплотить команду, победить и подтвердить статус «Самой интеллектуальной компании». Помимо этого, у Вас будет возможность пообщаться с представителями банков, компаний в финансовой сфере и сфере нефти и газа, а также просто хорошо провести время.

Место проведения: город Москва, Малый Калужский переулок, д.1 к. 4, «Дизайн-холл» (м. Шаболовская). Начало в 18.00.

Посмотреть, как прошел Летний Интеллектуальный Кубок за 2017 можно здесь. Стоимость участия команды из 8 человек вы можете узнать на сайте.



Зарегистрироваться и получить более подробную информацию по участию, спонсорству и партнерству можно по телефону: +7 (495) 221-88-15, +7 (918) 541-42-42 — Кристина Морозова, e-mail: morozova@nbj.ru

