3-4 сентября 2017 года в преддверии IX саммита БРИКС в Сямэни пройдет Деловой форум БРИКС «Укрепление партнерства ради безоблачного будущего». Мероприятие проводится при поддержке правительства Китая. Организационный комитет Форума возглавляет Китайский комитет содействия развитию международной торговли.
В рамках Форума предполагается провести панельные дискуссии «Торговля и инвестиции», «Развитие финансового сотрудничества», «Экономическая взаимосвязанность» и «Синяя» экономика».
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте ТПП РФ.
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