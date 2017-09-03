03 сент. 2017

Деловой форум БРИКС «Укрепление партнерства ради безоблачного будущего»

3-4 сентября 2017 года в преддверии IX саммита БРИКС в Сямэни пройдет Деловой форум БРИКС «Укрепление партнерства ради безоблачного будущего». Мероприятие проводится при поддержке правительства Китая. Организационный комитет Форума возглавляет Китайский комитет содействия развитию международной торговли.

В рамках Форума предполагается провести панельные дискуссии «Торговля и инвестиции», «Развитие финансового сотрудничества», «Экономическая взаимосвязанность» и «Синяя» экономика».

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте ТПП РФ.

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