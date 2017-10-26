Конференция "Код информационной безопасности"

В 2017 году конференция пройдет уже в 13-й раз через 26 городов и 5 стран. В Казани Конференция состоится 26 октября 2017 года.

Главная цель конференции: продемонстрировать новейшие решения в области управления информационной безопасностью, показать реальные кейсы и создать площадку для обмена опытом.



5 ФАКТОВ О КОНФЕРЕНЦИИ«КОД ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:

Серия конференций, проходящая через 26 крупных городов России, Казахстана, Белоруссии, Грузии и Азербайджана и не имеющая аналогов по масштабу проведения и охвату участников. Исчерпывающая информация о новинках и трендах в современных IT-угрозах и достижений в борьбе с ними. Более 100 целевых посетителей в каждом городе, среди которых CIO, руководители отделов и специалисты по ИТ и ИБ, представляющие компании различных отраслей, а также госсектор. Наличие у каждой конференции куратора из числа авторитетных экспертов в сфере ИБ, который определяет актуальность заявленных тем, активно сотрудничает со спикерами и приглашает интересных экспертов. Множество фирменных атрибутов, фишек и wow-активностей, выделяющих Код ИБ на фоне других мероприятий.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции.