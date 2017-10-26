Конференция "Код информационной безопасности"

В 2017 году конференция пройдет уже в 13-й раз через 26 городов и 5 стран. В Казани Конференция состоится 26 октября 2017 года.
Главная цель конференции: продемонстрировать новейшие решения в области управления информационной безопасностью, показать реальные кейсы и создать площадку для обмена опытом.
5 ФАКТОВ О КОНФЕРЕНЦИИ«КОД ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте конференции.
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