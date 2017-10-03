VII Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2017)

В 2017 году Петербургский Международный Газовый Форум пройдет в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» с 3 по 6 октября 2017 года.
Петербургский Международный Газовый Форум ведет свою историю с 2011 года. Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для России газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.
Участники Форума – топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.
Официальную поддержку проекту оказывают федеральные и региональные органы власти: Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные и российские отраслевые ассоциации.
Подробнее о Форуме можно узнать наофициальном сайте мероприятия.
Информация для участников: +7 (812) 240 40 40, доб. 2127
Информация для партнеров, спонсоров, информационных партнеров и СМИ: +7 (812) 240 40 40, доб. 2122
E-mail: gf@expoforum.ru
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