VII Петербургский Международный Газовый Форум (ПМГФ-2017)

В 2017 году Петербургский Международный Газовый Форум пройдет в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» с 3 по 6 октября 2017 года.

Петербургский Международный Газовый Форум ведет свою историю с 2011 года. Приоритетная задача Форума – создание площадки для эффективного взаимодействия лидеров газовой индустрии. Форум по праву можно назвать уникальным для России газовым мероприятием: помимо широкой выставочной программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.

Участники Форума – топ-менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики, руководители профильных вузов и научно-исследовательских институтов.

Официальную поддержку проекту оказывают федеральные и региональные органы власти: Министерство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные и российские отраслевые ассоциации.

Подробнее о Форуме можно узнать наофициальном сайте мероприятия.