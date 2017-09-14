Международный юридический форум Kazan Legal

14-16 сентября 2017 года при поддержке Правительства Республики Татарстан и Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» пройдет международный юридический форум Kazan Legal.

Впервые форум пройдет в столице Республики Татарстан, городе Казани, где видные корпоративные юристы, топ-менеджеры, консультанты и представители органов государственной власти со всего мира соберутся, чтобы обменяться последними новостями в сфере права и экономики своих стран и регионов, обсудить перспективы инвестиционного сотрудничества и насладиться насыщенной культурной и экскурсионной программой.



Подробная информация о мероприятии и условия участия можно узнать на официальном сайте форума.