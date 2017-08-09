Семинар «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно»

Оптимизация НДС и налога на прибыль с помощью обнальных контор становится предельно опасной. Расплачиваться за налоговые долги, в том числе, с помощью «личного» кошелька и по УК РФ будут теперь руководители компаний.
К такому решению чиновники пришли в Письме Минфина от 19 мая 2017 года №03-02-07/1/30889. В документе приведена обширная нормативная база и сделан вывод, что «если налоговым органом в рамках законодательства Российской Федерации о налогах и сборах исчерпаны все меры по взысканию недоимки, пеней, штрафа с организации-должника, то такая задолженность может быть взыскана в виде ущерба с руководителя организации-налогоплательщика по гражданскому иску в рамках уголовного дела…»
К тому же с 1 июля вступил в силу №488-ФЗ, в соответствии с которым в течение 3-х лет с момента ликвидации, налоговики могут вернуться к ликвидированной компании. А т.к. компании уже нет, отвечать будут учредители и руководство своим личным имуществом.
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