Семинар «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно»

Оптимизация НДС и налога на прибыль с помощью обнальных контор становится предельно опасной. Расплачиваться за налоговые долги, в том числе, с помощью «личного» кошелька и по УК РФ будут теперь руководители компаний.

К такому решению чиновники пришли в Письме Минфина от 19 мая 2017 года №03-02-07/1/30889. В документе приведена обширная нормативная база и сделан вывод, что «если налоговым органом в рамках законодательства Российской Федерации о налогах и сборах исчерпаны все меры по взысканию недоимки, пеней, штрафа с организации-должника, то такая задолженность может быть взыскана в виде ущерба с руководителя организации-налогоплательщика по гражданскому иску в рамках уголовного дела…»

К тому же с 1 июля вступил в силу №488-ФЗ, в соответствии с которым в течение 3-х лет с момента ликвидации, налоговики могут вернуться к ликвидированной компании. А т.к. компании уже нет, отвечать будут учредители и руководство своим личным имуществом.

На семинарах «Легализация: как снизить налоги законно и безопасно» Владимир Туров расскажет бизнесменам и руководителям компаний, как защитить себя, свой карман и личное имущество от претензий третьих лиц.

В первую очередь, ведущий специалист по налогообложению расскажет о том, как работать легально, при этом зарабатывать и экономить на налогах и взносах.

Более 50 законных схем:

Снижения НДС и налога на прибыль;

Уменьшения страховых взносов;

Экономии на НДФЛ, налоге на имущество и других налогах;

Обеспечения безопасности активов;

Вывода наличности.

А также:

Свежая судебная практика по взысканиям налоговых долгов компании с физлиц на основании ФЗ от 30.11.2016 №401-ФЗ;

Обзор методов государства по перекрытию способов снижения НДС через обнальные конторы;

Методы защиты руководителей и собственников от преследования по УК;

Руководство, как не попасть под контролируемые сделки в условиях тотальной взаимозависимости и аффилированности.

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