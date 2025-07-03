РЕБУС 2025 «Цифровизация. Инфраструктура»

III Международный форум РЕБУС 2025 «Цифровизация. Инфраструктура» пройдет 3-4 июля в Казани в одном из крупнейших в России технопарков — IT-ПАРКе им. Башира Рамеева. Мероприятие соберет ведущих экспертов, представителей органов власти, бизнеса и науки Российской Федерации и зарубежных стран в области строительных технологий, архитектуры и градостроительства.

РЕБУС 2025 станет важной площадкой для обмена опытом в системе управления территориями и расширения международного сотрудничества с применением мирового опыта внедрения новейших технологий в сфере строительной инфраструктуры и ЖКХ. Участники обсудят нормативно-правовое регулирование, социальные задачи, экономические и технологические вызовы развития цифровизации территорий. Основные треки мероприятия будут посвящены вопросам анализа самых перспективных технологий, обеспечения их инвестициями, необходимыми для внедрения их в практику, а также проблеме подготовки кадров для этой задачи. Отдельный трек будет посвящён вопросам наследия.

Форум соберет 2500 спикеров и экспертов из 65 регионов РФ и более чем 25 стран, включая участников из СНГ, БРИКС, ШОС. Всего с учетом онлайн-участия в нем примет участие свыше 7000 гостей.



Аудитория РЕБУСа 2025 охватывает широкий круг специалистов, включая представителей госструктур, строительных и девелоперских компаний, архитекторов, а также студентов профильных вузов. А в этом году к ним присоединятся и специалисты по цифровым технологиям.

В рамках мероприятия с 1 по 5 июля совместно с Международным конгрессом молодых архитекторов и дизайнеров (МКМ-АРХ) и Казанским государственным архитектурно-строительным университетом (КГАСУ) будет организован первый в России международный камп такого формата для молодых строителей, архитекторов и дизайнеров АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика». В нем примут участие более 100 специально отобранных студентов и молодых специалистов из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и других стран БРИКС и АСЕАН. Обширная программа предполагает решение участниками конкретных архитектурных задач при помощи цифровых данных городов. Программа также включает нетворкинг и культурные инициативы.

Также на площадке РЕБУСа традиционно пройдет профильная выставка, на которой будут размещены 25 стендов топовых компаний, занимающихся разработкой и внедрением цифровых технологий в сферах строительства и управления территориями. Гости выставки получат возможность познакомиться с передовыми цифровыми инструментами, «умными» материалами, эффективными решениями и успешными кейсами, которые уже сегодня меняют к лучшему жизнь городов нашей страны.

