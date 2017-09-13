XV Международный банковский форум «Банки России – XXI век»

XV Международный банковский форум «Банки России – XXI век» состоится 13-16 сентября 2017 года в Сочи. В рамках форума пройдет XIX Банковская конференция «Финансовая индустрия сегодня и завтра: Россия и международная практика», а также круглые столы по актуальным проблемам банковской практики.

Традиционно на сессиях и круглых столах форума выступят руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры российских и зарубежных банков, представители международных финансовых организаций.

Международный банковский форум Ассоциации "Россия" пользуется заслуженным вниманием банковского сообщества, органов власти и средств массовой информации. Форум ежегодно собирает все большее число участников и гостей из России и зарубежья. Немало предложений и инициатив, выработанных в ходе дискуссий на форумах в Сочи, были учтены в процессе совершенствования законодательных и нормативных актов. В 2016 году в мероприятии приняло участие более 500 человек, его работу освещало более 60 СМИ.



Место проведения и формат мероприятия обеспечивают уникальную возможность обсуждения вопросов банковской деятельности и неформального общения на одном из самых живописных курортов России. Предусмотрены вечерние мероприятия, а также культурная и спортивная программы.



Контакты оргкомитета:

Тел./факс. +7 (495) 785-29-93, +7 (495) 785-29-88

E-mail: mts@asros.ru, kmd@asros.ru, cpk@asros.ru, kv@asros.ru

