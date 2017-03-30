Тренинг «Эффективное управление продажами»

30, 31 марта в Казани пройдет тренинг Майкла Бэнга «Эффективное управление продажами».
ТРЕНИНГ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ:
И СТРЕМИТЕСЬ УЗНАТЬ:
Вы узнаете:
У вас появятся такие инструменты: как прогноз продаж, боевые планы, краткие варианты отчетов.
Вы разберетесь в вопросах материальной и нематериальной мотивации. Как применять бонусы, создавать игры в компании и др.
Узнаете сколько платить фиксированную часть зарплаты, а сколько процентную, и как влиять на то, чтобы люди работали на результат.
Подробнее о тренинге можно узнать на сайте мероприятия.
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