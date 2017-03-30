Тренинг «Эффективное управление продажами»

30, 31 марта в Казани пройдет тренинг Майкла Бэнга «Эффективное управление продажами».

ТРЕНИНГ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ:

Задумались над созданием отдела продаж;

Создаете отдел продаж;

Руководите отделом продаж...

И СТРЕМИТЕСЬ УЗНАТЬ:

Где найти продуктивных сотрудников?

Как обучать новых продавцов?

Как развить отдел продаж?

Как мотивировать продавцов?

Как оценивать и вознаграждать сотрудников отдела продаж?

Как работать со "звездами"?

Как управлять отделом продаж?

Как сделать так, чтобы люди работали без присутствия руководителя?

Как построить отдел продаж, выполняющий план на 100% и выше?

Вы узнаете:

Как отсеять ненужных людей и подобрать тех сотрудников, которые вам нужны. Чему обучать и как обучать, чтобы продавцы создавали доход компании;

Как контролировать работу тех сотрудников, что у вас уже работают.

Как правильно вести внутреннюю и внешнюю документацию;

Как Индивидуально ставить план на каждого продавца и план на каждый отдел;

Как следить за тем, чтобы воронка продаж поддерживала план продаж. Чтобы не было разрывов между тем, что вам наобещали продавцы, и деньгами, которые оказались в кассе в конце месяца или квартала.

У вас появятся такие инструменты: как прогноз продаж, боевые планы, краткие варианты отчетов.

Вы разберетесь в вопросах материальной и нематериальной мотивации. Как применять бонусы, создавать игры в компании и др.

Узнаете сколько платить фиксированную часть зарплаты, а сколько процентную, и как влиять на то, чтобы люди работали на результат.

Подробнее о тренинге можно узнать на сайте мероприятия.