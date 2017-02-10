10 февр. 2017

Реквием - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

Реквием - XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина

10 февраля, 18.00

XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина
Музыка Джузеппе Верди

Missa de Requiem
для оркестра, хора и 4 солистов (сопрано, меццо-сопрано, тенор, бас)

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