Международный инвестиционный форум «Сочи-2017»

Форум «Сочи» — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, региональных аспектов мировой экономики, взаимодействия и укрепления связей между иностранными и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиа-сообщества.

Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума forumkuban.org