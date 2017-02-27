Международный инвестиционный форум «Сочи-2017»

Форум «Сочи» — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, региональных аспектов мировой экономики, взаимодействия и укрепления связей между иностранными и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиа-сообщества.
Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума forumkuban.org
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.