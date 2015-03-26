Семинар «Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг в условиях санкций: практические рекомендации»

26-27 марта 2015 года Российский Фонд образовательных программ «Экономика и управление» проводит семинар «Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг в условиях санкций: практические рекомендации» для руководителей и специалистов промышленных предприятий.



Основной целью семинара является разъяснение государственной политики в сфере поддержки экспорта с учетом изменившихся внутренних и внешних факторов, а также помощь российским предприятиям реализовать свою стратегию вывода продукции на зарубежные рынки.



Семинар предназначен для предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, производящих готовые изделия, технически и технологически сложную продукцию, оказывающих наукоемкие, интеллектуальные услуги, экспортирующих машинно-техническую и инновационную продукцию.



Основные докладчики семинара – представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной таможенной службы, Министерства финансов Российской Федерации, отраслевые эксперты.