26 марта 2015

Семинар «Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг в условиях санкций: практические рекомендации»

Семинар «Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг в условиях санкций: практические рекомендации»

26-27 марта 2015 года Российский Фонд образовательных программ «Экономика и управление» проводит семинар «Экспорт, промышленный аутсорсинг и субконтрактинг в условиях санкций: практические рекомендации» для руководителей и специалистов промышленных предприятий.


Основной целью семинара является разъяснение государственной политики в сфере поддержки экспорта с учетом изменившихся внутренних и внешних факторов, а также помощь российским предприятиям реализовать свою стратегию вывода продукции на зарубежные рынки.


Семинар предназначен для предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, производящих готовые изделия, технически и технологически сложную продукцию, оказывающих наукоемкие, интеллектуальные услуги, экспортирующих машинно-техническую и инновационную продукцию.


Основные докладчики семинара – представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной таможенной службы, Министерства финансов Российской Федерации, отраслевые эксперты.

Контакты

Организационный комитет семинара: тел. +7 (495) 960-47-73, +7 (495) 234-70-65, +7 (495) 727-31-03, 8 (916) 998-13-38, soa@group-adk.ru.


Место проведения: г.Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 21/5, конференц-зал ОАО «АСМ- холдинг».

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