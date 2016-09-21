IX Петербургский международный инновационный форум

21-23 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном комплексе «ЭкспоФорум» состоится IX Петербургский международный инновационный форум.

Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ) - крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие Северо-Запада. На его площадке ежегодно собирается более 10000 специалистов. Организатором мероприятия выступает Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

В этом году Петербургский международный инновационный форум и XX Юбилейный международный форум «Российский промышленник» будут объединены общей деловой программой.

Повестка дня форумов нацелена на практический результат в области внедрения инноваций и поддержки технологического предпринимательства, масштабирования лучших практик, создание условий для реальных сделок по трансферу технологий и инновационных разработок.

Программные мероприятия представлены направлениями: машиностроение, станкостроение, металлообработка, лазерное оборудование, электроника и приборостроение, светотехника, робототехника, современные промышленные материалы.

Тематика и формат всех мероприятий вместо дискуссионного станет носить прикладной характер. Участники круглых столов обсудят актуальные вопросы внедрения инноваций на производстве. Эксперты расскажут о мерах государственной поддержки малых и средних предприятий Санкт-Петербурга, государственно-частном партнерстве и развитии кластеров, импортозамещении и поддержке экспорта. В ходе заседаний и встреч специалисты поделятся опытом создания стартапов и освоения новых рынков. Одна из тем дискуссий будет посвящена инновациям для городской среды и комплексным решениям «Умный город». Запланированы также биржа деловых контактов, практикумы, профессиональные конкурсы и презентации.

Впервые в рамках мероприятия пройдут Молодежный инновационный форум и региональный чемпионат «Молодые профессионалы» под эгидой World Skills Russia, международного некоммерческого движения, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Форума.