X Международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»: «HORSEPOWER» & Николай Моисеенко

Funk, mash-up брит-поп, джаз, стадиум-боп, хип-хоп

« HORSEPOWER» – это долгожданный проект одних из самых сильных и самобытных музыкантов России. В состав проекта входят саксофонист Николай Моисеенко, гитарист Антон Хабибулин, бас-гитарист Сергей Гейер и барабанщик Петр Ившин. «HORSEPOWER» – это весьма необычный, но удивительно плодотворный союз музыкантов, работающих в совершенно разных стилях: mash-up брит-попа, джаза, стадиум-бопа и, конечно, хип-хопа. По словам лидера коллектива Николая Моисеенко, от "Nikolay Moiseenko Project" новый проект отличает более агрессивный посыл, наличие большего числа вокальных композиций, а из гармонических инструментов в арсенале музыкантов осталась только гитара.

Список достижений российского саксофониста Николая Моисеенко не вызовет никаких сомнений, если вам посчастливится попасть на любой из его концертов. Творческая свобода, безупречные аранжировки и виртуозность – это все о нем! Его музыкальная стихия — это фанк, его настоящее – это собственные успешные проекты и выступления на лучших площадках мира. Николай Моисеенко принимал участие в фестивалях «Jazz a Juan» France 2010, «North Sea Jazz Festival» в Голландии, «JazzQ Festival», «Усадьба. Джаз» в России, в фестивале русской культуры в Лондоне «Maslenicha» и многих других. Выпускник Российской Академии Музыки им. Гнесиных и знаменитого бостонского Berklee College of Musiс, он научился в творчестве главному – быть собой. Уникальный талант молодого музыканта в свое время заметил знаменитый гитарист Маркус Миллер и даже пригласил его в своё утреннее телешоу на канале «FOX 25». К настоящему моменту Николай Моисеенко записал уже два собственных альбома "Perfect World" и "Far Away Story" и выпустил DVD-альбом «Movement». За каждым его проектом всегда стоит поиск нового звучания и страсть к экспериментам.

Состав коллектива:

Николай Моисеенко — саксофон, вокодер (Marcus Miller, David Fiuczynski, Galactic, Kenwood Dennard, Meshell Ndegeocello)

Антон Хабибуллин — гитара (Танцы Минус, Моральный Кодекс, Artemiev, Стволы)

Сергей Гейер — бас (Сергей Мазаев,Eric Legnini, David Fiuczynski)

Петр Ившин — ударные (Алексей Чумаков, Pervoe Solnce, Eric Mariental)

Узнать подробнее о концерте или купить билет можно на официальном сайте фестиваля.

12+