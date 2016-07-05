Саммит деловых кругов «Сильная Россия – 2016» пройдет 05 июля 2016 года в Большом дворце Государственного музея – заповедника «Царицыно» (г.Москва, ул.Дольская, д.1).
Саммит деловых кругов «Сильная Россия» - это ежегодное международное мероприятие в социально-экономической сфере, направленное на укрепление национальной безопасности, развитие межгосударственного сотрудничества и улучшение делового и инвестиционного климата страны. Проводится Саммит ежегодно с 2009 года по инициативе Межведомственной рабочей группы по совершенствованию инновационного законодательства при Администрации Президента Российской Федерации, Комитета Торгово-промышленной палаты по содействию модернизации и технологическому развитию России, а также при участии Правительства Российской Федерации и крупнейших общественных и научных организаций.
Саммит деловых кругов является площадкой для расширения возможностей партнерства государства, российской науки, бизнеса и создания благоприятных условий для эффективной предпринимательской деятельности.
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте www.sdkrussia.ru.
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