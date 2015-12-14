IV Санкт–Петербургский международный культурный форум

Санкт-Петербургский международный культурный форум – это уникальная площадка, где каждый год встречаются специалисты из сферы культуры, политики, государственной власти и бизнеса. Здесь обсуждают самые актуальные вопросы, касающиеся развития современной мировой и российской культурной жизни. Мероприятия Форума дают возможность экспертам, инвесторам и потенциальным партнерам, заинтересованных в реализации федеральных и региональных проектов, вести открытый диалог, а также обмениваться опытом. Вместе с тем, Форум помогает обычным петербуржцам и гостям города ближе знакомиться с интересующей их областью культуры, получать новые знания и незабываемые впечатления.

IV Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится 14–16 декабря 2015 года и будет приурочен к 70-летию ЮНЕСКО.

Организаторы мероприятия:

- Правительство Российской Федерации;

- Правительство Санкт-Петербурга;

- При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.