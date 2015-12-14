Санкт-Петербургский международный культурный форум – это уникальная площадка, где каждый год встречаются специалисты из сферы культуры, политики, государственной власти и бизнеса. Здесь обсуждают самые актуальные вопросы, касающиеся развития современной мировой и российской культурной жизни. Мероприятия Форума дают возможность экспертам, инвесторам и потенциальным партнерам, заинтересованных в реализации федеральных и региональных проектов, вести открытый диалог, а также обмениваться опытом. Вместе с тем, Форум помогает обычным петербуржцам и гостям города ближе знакомиться с интересующей их областью культуры, получать новые знания и незабываемые впечатления.
IV Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится 14–16 декабря 2015 года и будет приурочен к 70-летию ЮНЕСКО.
Организаторы мероприятия:
- Правительство Российской Федерации;
- Правительство Санкт-Петербурга;
- При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.