Творческий вечер Владимира Познера

Центр событий «ЗаМной.ру» приглашает на творческий вечер Владимира Познера в Казани.



Владимир Познер не нуждается в представлении. Его незаурядная судьба и творческое долголетие поражают: более 50 лет работы в журналистике, сотни блестящих интервью с интереснейшими людьми планеты, несколько документальных сериалов и около десятка книг.



«Ищете ли вы ответа на вопрос, анализируете ли вы событие, думаете ли о недавно прочитанной книге или увиденном фильме, пытаетесь ли разобраться в своих отношениях с супругой/супругом или с детьми, в конце концов, пытаетесь ли понять самого себя — вы все время задаете вопросы. У нашего мозга нет более значимой функции. Вся эволюция есть не что иное, как результат сомнений», — пишет Познер в книге «Прощание с иллюзиями».



К словам Владимира Владимировича невозможно не прислушаться, его суждения всегда аргументированы, а выводы всегда логичны и точны.



Встреча будет состоять из двух частей. Первая — монолог, вторая — ответы Владимира Владимировича на вопросы из зала. После завершения мероприятия состоится автограф-сессия.



Возрастное ограничение 12+

Купить билет можно на сайте мероприятия.