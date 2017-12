​Форум «3D Журналистика»

Форум «3D Журналистика» — это культовый проект в сфере медиа, мероприятие по журналистике №1:

— Более 80 спикеров федеральных СМИ за 3 года;— 1400 участников за одно мероприятие из 33 городов РФ;— 237 партнёров мероприятия за 3 года;

Основная цель:

эффективное развитие журналистов, путём общения с профессионалами-практиками.

Спикеры форума 2015 года



Алексей Венедиктов (главный редактор «Эхо Москвы»);Тема выступления: «Как брать интервью. Истории из жизни»

Наталья Синдеева (генеральный директор медиахолдинга «Дождь»);Тема выступления: «Перемены на Дожде»

Алёна Долецкая (главный редактор «Interview»);Тема выступления: «Трансформация медийного бизнеса: Глянцевая журналистика и её развитие. Изменения в эпоху интернета»

Ким Белов (главный редактор «GQ»); Тема выступления: «Глянцевый журнал изнутри. Опыт взаимодействия с читателем»

Алексей Амётов (издатель Look At Media); Тема выступления: «Создание digital-медиа»

Виталий Лейбин (главный редактор «Русский Репортёр»); Тема выступления: «Русский Репортёр, как антитренд современных российских медиа»

Эльмар Муртазаев (главный редактор «Forbes»); Тема выступления: «Как делается журнал о миллиардерах»

Елизавета Осетинская (шеф-редактор «РБК»); Тема выступления: «Кризис в медиа»

Светлана Миронюк (экс-главный редактор агентства «РИА Новости»). Тема выступления: «Медийный ландшафт России. Новые форматы развития медиа и способы работы»

На форуме собираются главные редактора, журналисты и владельцы медиа-холдингов из таких изданий, как:

The Wall Street Journal, GQ, Forbes, Esquire, Ведомости, Секрет Фирмы, КоммерсантЪ, Дождь, шоу Вечерний Ургант, AdMe, SNC, Collezioni, Maxim, Play Boy, Slon, РБК, National Geographic Traveller, GEO, Афиша.Мир, Афиша. Город, Афиша, Lenta, Meduza, 5 Канал, ВКонтакте, RSYCHOLOGIES, Caramba TV, Sports.ru, The Village, Look At Me, Hopes&Fears, радио Record, Большой Город, W-O-S, TimeOut Петербург, СОБАКА, Эхо Москвы, Инфографика, Бумага, Эксперт Северо-Запад, You Gifted, Лентач и др.

К участию в форуме приглашаются:

издатели, редактора, журналисты, студенты, обучающиеся по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Маркетинг" и все те, кому близка и интересна тема форума.

Официальный сайт мероприятия