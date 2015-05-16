Форум «3D Журналистика» — это культовый проект в сфере медиа, мероприятие по журналистике №1:
— Более 80 спикеров федеральных СМИ за 3 года;— 1400 участников за одно мероприятие из 33 городов РФ;— 237 партнёров мероприятия за 3 года;
Основная цель:
эффективное развитие журналистов, путём общения с профессионалами-практиками.
Спикеры форума 2015 года
На форуме собираются главные редактора, журналисты и владельцы медиа-холдингов из таких изданий, как:
The Wall Street Journal, GQ, Forbes, Esquire, Ведомости, Секрет Фирмы, КоммерсантЪ, Дождь, шоу Вечерний Ургант, AdMe, SNC, Collezioni, Maxim, Play Boy, Slon, РБК, National Geographic Traveller, GEO, Афиша.Мир, Афиша. Город, Афиша, Lenta, Meduza, 5 Канал, ВКонтакте, RSYCHOLOGIES, Caramba TV, Sports.ru, The Village, Look At Me, Hopes&Fears, радио Record, Большой Город, W-O-S, TimeOut Петербург, СОБАКА, Эхо Москвы, Инфографика, Бумага, Эксперт Северо-Запад, You Gifted, Лентач и др.
К участию в форуме приглашаются:
издатели, редактора, журналисты, студенты, обучающиеся по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Маркетинг" и все те, кому близка и интересна тема форума.
Официальный сайт мероприятия
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