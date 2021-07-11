Старт Международного летнего кампуса Президентской академии – 2021

Традиционный международный летний кампус Президентской академии — 2021 состоится с 11 по 24 июля в Республике Татарстан.
Летний кампус — это уникальный ежегодный международный образовательный проект для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня.
Тема Международного летнего кампуса Президентской академии 2021 года:
New Realities of Human and Personal Interaction: Ideas. Values. Knowledge /
Новые реалии взаимодействия человека и личности: Идеи. Ценности. Знания.
Программа Кампуса включает не только образовательную, но и обширную культурно-развлекательную программу. Для студентов проводятся игры, творческие конкурсы, а также экскурсии по достопримечательностям Республики Татарстан и столицы региона — Казани.
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