Международный Форум «PROмобильность-2015»: применение мобильных технологий и сервисов в современном бизнес

«PROмобильность: бизнес, инфраструктура, приложения» (или PROмобильность-2015) – это событие №1 на отечественном рынке инфокоммуникаций. Мероприятие покрывает все вопросы, связанные с применением мобильных технологий на современном предприятии: от бизнес-выгод, которые несут с собой мобильные технологии, устройства, приложения и сервисы, до конкретных вопросов развертывания и администрирования мобильной инфраструктуры, обеспечения мобильного доступа к корпоративной информационной среде, концепции BYOX и информационной безопасности.

Подробная информация на сайте мероприятия