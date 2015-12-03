Международный Форум «PROмобильность-2015»: применение мобильных технологий и сервисов в современном бизнес

«PROмобильность: бизнес, инфраструктура, приложения» (или PROмобильность-2015) – это событие №1 на отечественном рынке инфокоммуникаций. Мероприятие покрывает все вопросы, связанные с применением мобильных технологий на современном предприятии: от бизнес-выгод, которые несут с собой мобильные технологии, устройства, приложения и сервисы, до конкретных вопросов развертывания и администрирования мобильной инфраструктуры, обеспечения мобильного доступа к корпоративной информационной среде, концепции BYOX и информационной безопасности.
Подробная информация на сайте мероприятия
Место проведения: бизнес-центр «Японский дом», Россия, Москва, Саввинская набережная, 15
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