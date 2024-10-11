Бурганов Альберт Шамильевич

Общая информация

Родился 3 июля 1982 г. в пос. Бирюлинского зверосовхоза Высокогорского района ТАССР.

Образование:

— 2004 г. — Казанский юридический институт МВД России.

Трудовая деятельность:

— 1999 по 2019 гг. — служба в органах внутренних дел РФ.

— 2019 по 2022 гг. — начальник отделения МВД РФ «Верхнеуслонский», начальник отделения ГИБДД МВД России в Верхнеуслонском районе РТ.

— С 2022 г. — начальник управления — главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора РТ.

Награды и звания:

Награжден медалью МВД России III степени (2009 г.), медалью МВД России II степени (2015 г.), нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» 2 степени (2020 г.), медалью МВД России I степени (2020 г.).

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