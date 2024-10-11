Бурганов Альберт Шамильевич
Общая информация
Родился 3 июля 1982 г. в пос. Бирюлинского зверосовхоза Высокогорского района ТАССР.
Образование:
— 2004 г. — Казанский юридический институт МВД России.
Трудовая деятельность:
— 1999 по 2019 гг. — служба в органах внутренних дел РФ.
— 2019 по 2022 гг. — начальник отделения МВД РФ «Верхнеуслонский», начальник отделения ГИБДД МВД России в Верхнеуслонском районе РТ.
— С 2022 г. — начальник управления — главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора РТ.
Награды и звания:
Награжден медалью МВД России III степени (2009 г.), медалью МВД России II степени (2015 г.), нагрудным знаком «За отличие в службе ГИБДД» 2 степени (2020 г.), медалью МВД России I степени (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-77-85
- Email: Albert.Burganov@tatar.ru
- Сайт: gtn.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 11.10.2024