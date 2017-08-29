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Департамент поддержки предпринимательства РТ

Гос. ведомства

Общая информация

Департамент развития предпринимательства реализует государственную политику в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, формирует инфраструктуру поддержки, обеспечивает условия создания системы оказания предпринимателям правовых, консультационных, информационных, аудиторских и иных услуг.

Руководитель - Сибгатуллин Рустем Рафкатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
  • Телефон: (843) 524-91-12
  • Email: priemnaya.smr@tatar.ru
  • Сайт: http://mert.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=64681

Дата последнего обновления: 29.08.2017

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