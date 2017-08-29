Департамент поддержки предпринимательства РТ
Общая информация
Департамент развития предпринимательства реализует государственную политику в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, формирует инфраструктуру поддержки, обеспечивает условия создания системы оказания предпринимателям правовых, консультационных, информационных, аудиторских и иных услуг.
Руководитель - Сибгатуллин Рустем Рафкатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 524-91-12
- Email: priemnaya.smr@tatar.ru
- Сайт: http://mert.tatarstan.ru/structure.htm?department_id=64681
Дата последнего обновления: 29.08.2017