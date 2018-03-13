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АО Райффайзенбанк

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АО Райффайзенбанк

Общая информация

Райффайзенбанк был зарегистрирован в середине 1996 года как кредитная организация со 100% австрийским капиталом под наименованием «Райффайзенбанк Австрия». Генеральную лицензию ЦБ РФ получил в 2001 году, в том же году был преобразован в закрытое акционерное общество.

В начале 2006 года началось слияние российского Райффайзенбанка и ИМПЭКСБанка, и завершилось в ноябре 2007 года. С декабря 2007 года объединенный банк работает под наименованием ЗАО «Райффайзенбанк».

Банк подконтролен Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ (50,02%), ещё 39,29% акций находятся в публичном обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%.

В Казани филиал был открыт в 2007 году. Руководитель — Фоминых Станислав Вадимович



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Н.Ершова,35а
  • Телефон: (843) 567-59-00
  • Email: info@raiffeisen.ru
  • Сайт: www.raiffeisen.ru

Дата последнего обновления: 13.03.2018

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