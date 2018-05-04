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Юнусов Рафаэль Сулейманович

Промышленность, Пищевая промышленность
Юнусов Рафаэль Сулейманович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Родился 2 февраля 1950 года в с. Мелля-Тамак Муслюмовского района Татарской АССР.

Образование:

1973 год — Казанский государственный ветеринарный институт

1985 год — Казанский сельскохозяйственный институт

Трудовая деятельность:

1975 — 1978 гг. — главный ветврач совхоза «Ильбухтинский» Тукаевского района.
1978 — 1981 гг. — заместитель директора, директор рынка Автозаводского района Набережных Челнов.
1981 — 1986 гг. — заместитель начальника управления строительства 120 УС ОС-1 ПО «Камгэсэнергострой».
1986 — 1988 гг. — руководитель Елабужской фабрикой пошива одежды.
1988 — 1993 гг. — заместитель директора Набережночелнинского хлебокомбината.
С августа 1993 года — генеральный директор ЗАО «Челны-хлеб».
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва, депутат Набережночелнинского совета.
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного совета РТ третьего созыва, член Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

С октября 2014 года — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г.Набережные Челны, Промкомзона, Хлебный проезд, 39
  • Телефон: (8552) 39-75-45
  • Email: hleb@chelny-hleb.ru
  • Сайт: www.chelny-hleb.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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