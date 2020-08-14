Галиев Ауфар Зуфарович

Общая информация

Родился в 1971 году в селе Новотроицкое Тукаевского района ТАССР.

Образование

1992 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. Горького по специальности «агрономия».

Трудовая деятельность

1993–1997 гг.— агроном по кормопроизводству, затем главный агрономом совхоза «Якты юл».

1999–2001 гг.— главный агроном в управлении сельского хозяйства и продовольствия в Тукаевском муниципальном районе.

2001–2002 гг.— заместитель директора по кормопроизводству ПК «Якты».

2002–2004 гг.— начальник межрайбазы ОАО «Агрохимсервис».

2004–2008 гг.— начальник производственной базы ЗАО «Многопрофильное объединение Иншаат».

2009–2011 гг.— заместитель директора по коммерческим вопросам филиала ОАО «Вамин Татарстан» — «Набережночелнинский молочный комбинат».

2013–2014 гг.— заместитель генерального директора по стратегическому развитию и коммерческим вопросам ОАО «Татарское республиканское объединение „Холод“».

С 2013 года работает на АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»: был заместителем генерального директора по вопросам внешней стратегии, исполнительным директором, с ноября 2017-го назначен генеральным директором.

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