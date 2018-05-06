Список персон

Ахметзянов Ильгиз Ильдарович

Медицина
Ахметзянов Ильгиз Ильдарович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер»

Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1997 г.), интернатуру по специальности «психиатрия» (1998 г.).

Трудовая деятельность:

1998 — 2000 гг. — врач-реабилитолог Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.
2000 — 2001 гг. — врач-психиатр Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.
2001 — 2004 гг. — руководитель Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.
2004 — 2014 гг. — руководитель ФГУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ филиал № 10 в г. Казань.
С 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер».

Заслуженный врач Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420082, г. Казань, ул. Сеченова, 6
  • Телефон: +7(843) 272-34-81
  • Email: Ilgiz.Ahmetzyanov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 06.05.2018

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