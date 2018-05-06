Ахметзянов Ильгиз Ильдарович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер»
Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1997 г.), интернатуру по специальности «психиатрия» (1998 г.).
Трудовая деятельность:
1998 — 2000 гг. — врач-реабилитолог Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.
2000 — 2001 гг. — врач-психиатр Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.
2001 — 2004 гг. — руководитель Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.
2004 — 2014 гг. — руководитель ФГУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ филиал № 10 в г. Казань.
С 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер».
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420082, г. Казань, ул. Сеченова, 6
- Телефон: +7(843) 272-34-81
- Email: Ilgiz.Ahmetzyanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 06.05.2018