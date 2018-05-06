Ахметзянов Ильгиз Ильдарович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер»

Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1997 г.), интернатуру по специальности «психиатрия» (1998 г.).

Трудовая деятельность:

1998 — 2000 гг. — врач-реабилитолог Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.

2000 — 2001 гг. — врач-психиатр Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.

2001 — 2004 гг. — руководитель Межрайонного специализированного психиатрического бюро медико — социальной экспертизы № 3 г. Казань.

2004 — 2014 гг. — руководитель ФГУ Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ филиал № 10 в г. Казань.

С 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер».

Заслуженный врач Республики Татарстан.

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