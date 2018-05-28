Тимирясова Асия Витальевна

Общая информация

Ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Образование:

Окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «экономгеограф-математик» (1996 г.), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по программе: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (2002 г.)

Трудовая деятельность:

1996 — 1997 гг. — специалист финансово-аналитической службы Агентства по развитию международного сотрудничества при министерстве внешних экономических связей Республики Татарстан.

1997 — 1998 гг. — преподаватель кафедры экономической теории Института экономики, управления и права (г. Казань).

1998 — 2013 гг. — проректор по экономическим вопросам Института экономики, управления и права (г. Казань).

С 2013 г. — ректор Института экономики, управления и права (г. Казань).

С марта 2016 г. — ректор Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).

Кандидат экономических наук, доцент, член-корреспондент Академии информатизации Республики Татарстан.

Заслуженный экономист Республики Татарстан.

Является членом общественной палаты Республики Татарстан, членом общественного совета при министерстве образования и науки Республики Татарстан, членом совета ассоциации негосударственных вузов России, членом совета ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Республики Татарстан.

Награждена грамотой министерства образования и науки Республики Татарстан(2004 г.), почетной грамотой министерства образования и науки Российской Федерации (2010 г.), благодарственными письмами министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд в системе высшего профессионального образования, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов сферы торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг (2012 г.), кабинета министров Республики Татарстан за заслуги в области образования и активную общественную деятельность (2012 г.), благодарностью мэра города Казани за совместную работу по подготовке и проведению в г. Казани XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г., награждена дипломом министерства экономики Республики Татарстан «Предприниматель года: ЗОЛОТАЯ СОТНЯ-2013″ (2013 г.), почетной грамотой министерства спорта Российской Федерации за значительный вклад в организацию и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани (2014 г.), памятной медалью » XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани" за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

Автор более 50 научных трудов, в том числе 5 монографий, множества учебных пособий и статей.

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