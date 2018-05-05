Список персон

Якушев Руслан Рифкатович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился в 1976 году в селе Шегордан Чувашской Республики.

Образование:

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (специальность «экономика и управление на предприятии» )

Трудовая деятельность:

С 1999 года — товаровед, коммерческий директор, директор в компании ООО «Технотранс» .

2005 год — руководитель железобетонного завода в Новочебоксарске.

С 2009 года — генеральный директор ОАО «Булгарпиво».




Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г.Набережные Челны, Хлебный проезд, 37, Промкомзона
  • Телефон: (8552) 30-54-00
  • Email: inform@bulgarpivo.ru
  • Сайт: www.bulgarpivo.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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