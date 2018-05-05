Якушев Руслан Рифкатович
Общая информация
Родился в 1976 году в селе Шегордан Чувашской Республики.
Образование:
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (специальность «экономика и управление на предприятии» )
Трудовая деятельность:
С 1999 года — товаровед, коммерческий директор, директор в компании ООО «Технотранс» .
2005 год — руководитель железобетонного завода в Новочебоксарске.
С 2009 года — генеральный директор ОАО «Булгарпиво».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г.Набережные Челны, Хлебный проезд, 37, Промкомзона
- Телефон: (8552) 30-54-00
- Email: inform@bulgarpivo.ru
- Сайт: www.bulgarpivo.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018