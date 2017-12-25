ОАО Булгарпиво
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания основана в 1981 году как Набережночелнинский пивобезалкогольный завод.В 1994 году преобразовано в акционерное общество открытого типа «Булгарпиво».Крупнейший пивоваренный завод в Закамье. Компания производит более 30 видов продукции — квасы натурального брожения, пиво, безалкогольные напитки, минеральную и питьевую воду.
Руководитель — Якушев Руслан Рифкатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: г.Набережные Челны, Хлебный проезд, 37, Промкомзона
- Телефон: (8552) 30-54-00
- Email: inform@bulgarpivo.ru
- Сайт: www.bulgarpivo.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017