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ООО Акульчев

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Компания основана в 1995 году для производства и реализации хлебобулочных изделий в Набережных Челнах. С 2002 года было принято решение переориентироваться в производство на выпуск кондитерских изделий. С 2004 года было запущено производство мягких сдобных изделий — на тот момент абсолютно нового для России продукта, который вскоре был выведен в хедлайнеры продаж. Компания производит более 14 видов печенья, кремблы, криспы и 11 видов мягких вафель.

Акционеры: Акульчев Сергей Николаевич (80%), Шайхулов Ришат Рахимзянович (20%)

Генеральный директор — Акульчев Сергей Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, пр-кт. Хасана Туфана,12, БЦ «2.18», 23 этаж
  • Телефон: (855) 2771111
  • Email: 1995@akulchev.ru
  • Сайт: www.akulchev.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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