Шаймарданов Рашат Рифкатович

Общая информация

Родился в с. Муслюмово Муслюмовского района РТ. Окончил Казанский кооперативный техникум по специальности «товаровед» (1978 г.), Московский университет потребительской кооперации по специальности «экономика и управление на предприятии» (2002 г.).

С 1975 по 1975 гг. — рабочий СМУ Муслюмовского района.

С 1978 по 1979 гг. — товаровед Муслюмовского райпо.

С 1979 по 1981 гг. — служба в рядах Советской Армии.

С 1981 по 1983 гг. — директор Нижне — Табынского РТП Муслюмовского райпо.

С 1983 по 1984 гг. — директор коопунивермага Муслюмовского райпо.

С 1984 по 1988 гг. — заместитель председателя правления Муслюмовского райпо по торговле.

С 1988 по 1997 гг. — председатель правления Муслюмовского райпо.

С 1997 по 2000 гг. — заместитель председателя правления Татпотребсоюза по торговле.

С 2000 по 2004 гг. — генеральный директор ОАО «Елабужский молкомбинат».

С 2004 по 8 июля 2019 гг. — заместитель председателя правления Татпотребсоюза по заготовкам и общепиту.

С 8 июля 2019 г. — председатель правления Татпотребсоюза.

Заслуженный работник торговли РТ (1996 г.),

Ветеран потребительской кооперации РФ (2009 г.).

Заслуженный работник торговли РФ (2010 г.).

Награжден медалью «В память 1000 — летия Казани» (2005 г.), орденом Центросоюза РФ «За вклад в развитие потребительской кооперации России» (2008 г.), почетным знаком Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (2009 г.), памятной медалью и грамотой Президента РФ «За активное участие в подготовке и проведении ХХII олимпийских зимних игр и XI паралимпийских игр 214 года» (2014 г.), медалью МЧС РФ «За содействие МЧС РФ по ликвидации чрезвычайных происшествий» (2015 г.), памятной медалью «16 Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.), благодарностью Кабинета Министров РТ (2016 г.), благодарственным письмом Председателя Государственного Совета РТ (2018 г.), медалью «За вклад в развитие потребительской кооперации России» I степени (2019 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2019 г.), медалью Калужской области «За особые заслуги» III-ей степени (2019 г.).

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