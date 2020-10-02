Гарифуллин Рустем Габдулбариевич

Общая информация

Родился 03 сентября 1971 в г. Альметьевск.

Образование

1990 г. — окончил Альметьевский строительный техникум.

1995 г. — окончил Казанский инженерно-строительный институт.

2014 г. — окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Трудовая деятельность

Апрель-июль 1990 г. — водитель автомобиля в Автотранспортной конторе УРСа объединения «Татнефть.

В июле 1993 г. — асфальтобетонщик Альметьевского управления автомобильных дорог объединения «Татнефть».

В августе — сентября 1994 г. — дорожный рабочий Альметьевского управления автомобильных дорог объединения «Татнефть».

С 1995 по 1996 г. — дорожный мастер Альметьевского управления автомобильных дорог объединения «Татнефть».

С 1997 по 2015 гг. — начальник участка, главный инженер, начальник Альметьевского УАД Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтедор».

С мая 2015 г. — директор Общества с ограниченной ответственностью «Татнефтедор».

Награды и звания

Награжден почетными грамотами администрации г. Альметьевска и Альметьевского района (2003 г.), ОАО «Татнефть» (2011 г.), исполкома Альметьевского района (2012 г.), Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ (2016 г.), администрации г. Альметьевска и Альметьевского района (2018 г.), Федерации профсоюзов РТ (2019 г.), благодарственными письмами совета и исполкома Альметьевского муниципального района (2006 г.), председателя Государственного совета РТ (2012 г.), Кабинета Министров РТ (2018 г.).

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