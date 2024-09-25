Закиров Фарид Талгатович
Общая информация
Родился 30 октября 1982 г. в г. Набережные Челны.
Образование:
— 2005 г. — Камский государственный политехнический институт по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)»,
— 2008 г. — Академия народного хозяйства при правительстве РФ.
Трудовая деятельность
— 2005 — 2007 гг. — бухгалтер-экономист ОАО «КИП «Мастер».
— 2007 — 2012 гг. — начальник финансово-экономического отдела ОАО «КИП «Мастер».
— 2012 — 2016 гг. — коммерческий директор АО «КИП «Мастер».
— 2016 — 2018 гг. — директор по инвестиционному развитию ОАО «КИП «Мастер».
— С 2018 г. по настоящее время — генеральный директор АО «КИП «Мастер».
Награды и звания:
Лауреат республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2015», награжден почетной грамотой министерства экономики РТ (2015г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: РФ, Татарстан, г.Набережные Челны, Производственный проезд, д. 45
- Телефон: (8552) 53-45-20, 38-88-83
- Email: kip-master@kamaz.org
- Сайт: www.kipmaster.ru
Дата последнего обновления: 25.09.2024