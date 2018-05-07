Пузырьков Кирилл Юрьевич
Общая информация
Родился 5 мая 1972 года в г. Свердловск.
Образование:
1995 год — Казанский авиационный институт ( специальностЬ «инженер-конструктор-технолог» )
2005 ГОД — Казанский государственный финансово-экономический институт, квалификация «мастер делового администрирования (MBA)»
Трудовая деятельность:
В 1995 — 1998 гг. — инженер по внешнеэкономической деятельности на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького.
В 1998 — 2000 гг. — специалист в Комитете по управлению коммунальным имуществом, начальник отдела управления предприятиями и ценными бумагами г. Зеленодольск и Зеленодольского района.
В 2000 — 2002 гг. — главный специалист отдела экономического анализа отраслей народного хозяйства в Министерстве экономики и промышленности РТ.
В 2002 — 2007 гг. — руководитель аппарата генерального директора ОАО «КАМАЗ».
В 2007 — 2014 гг. — заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «КАМАЗ».
В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ.
С марта 2014 г. — генеральный директор ООО «Челныводоканал».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423810, г. Набережные Челны, Хлебный проезд, 27, а/я 1166
- Телефон: (8552) 53-44-50
- Email: kanc@chvk.kamaz.net
- Сайт: www.chelnyvodokanal.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018