Пузырьков Кирилл Юрьевич

Общая информация

Родился 5 мая 1972 года в г. Свердловск.

Образование:

1995 год — Казанский авиационный институт ( специальностЬ «инженер-конструктор-технолог» )

2005 ГОД — Казанский государственный финансово-экономический институт, квалификация «мастер делового администрирования (MBA)»

Трудовая деятельность:



В 1995 — 1998 гг. — инженер по внешнеэкономической деятельности на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького.

В 1998 — 2000 гг. — специалист в Комитете по управлению коммунальным имуществом, начальник отдела управления предприятиями и ценными бумагами г. Зеленодольск и Зеленодольского района.

В 2000 — 2002 гг. — главный специалист отдела экономического анализа отраслей народного хозяйства в Министерстве экономики и промышленности РТ.

В 2002 — 2007 гг. — руководитель аппарата генерального директора ОАО «КАМАЗ».

В 2007 — 2014 гг. — заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ОАО «КАМАЗ».

В 2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ.

С марта 2014 г. — генеральный директор ООО «Челныводоканал».

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