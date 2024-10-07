Абдуллина Айша Ринатовна
Общая информация
Родилась 3 декабря 1987 г. в г. Москва СССР.
Образование:
— 2009 г. — окончила Royal Holloway University of London по специальности «Менеджмент и бухгалтерский учет»
Трудовая деятельность:
— 2010 — 2011 гг. — специалист службы бухгалтерского, налогового учета и отчетности, анализа и управления рисками ЗАО АКБ «Кара Алтын».
— 2011 — 2012 гг. — старший специалист отдела кредитования ЗАО АКБ «Кара Алтын».
— 2012 — 2019 гг. — директор ООО «Абдуллингипс».
— 2012 — 2013 гг. — ведущий специалист отдела кредитования ЗАО АКБ «Кара Алтын».
— 2013 — 2014 гг. — руководитель группы анализа кредитных проектов — ведущий специалист отдела кредитования ЗАО АКБ «Кара Алтын».
— 2014 — 2019 гг. — руководитель группы анализа кредитных проектов — главный специалист отдела кредитования ЗАО АКБ «Кара Алтын».
— 2014 — 2019 гг. — член совета директоров ООО «Алтынбанк».
— 2019 — 2020 гг. — председатель совета директоров ООО «Алтынбанк».
— 2019 — 2021 гг. — заместитель председателя правления ООО «Алтынбанк».
— 2020 г. — член совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник».
— 2020 г. — член совета директоров ООО «Алтынбанк».
— 2021 г. — председатель правления ООО «Алтынбанк».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420126, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
- Телефон: (843)520-54-20
- Email: info@altynbank.com
- Сайт: info@altynbank.com
Дата последнего обновления: 07.10.2024