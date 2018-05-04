Шагитов Марат Фаатович
Общая информация
Родился 3 марта 1968 года в Казани.
Образование:
1993 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «экономика и социология труда» )
Трудовая деятельность:
1993 — 1998 гг. — руководящие должности в коммерческих структурах.
1998 — 2007 гг. — начальник отдела финансирования программ по приватизации, заместитель директора, директор Департамента казначейства — первый заместитель министра финансов РТ.
2007 г. — первый заместитель Председателя правления ПАО «АК БАРС Банк».
2008 г. — генеральный директор ООО «АК БАРС Девелопмент».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Меридианная,1
- Телефон: (843) 513-09-48
- Email: info@abdev.ru
- Сайт: www.akbars-development.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018