Список персон

Дмитриевская Людмила Митрофановна

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Общая информация

Родилась 21 ноября 1932 года в с. Морки Моркинского района Марийской АССР.

Образование:

1955 год — юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина (1955 г.).

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

1955 г. — член коллегии адвокатов Татарстана.
В 1967 — 1977 гг. — заведующая Альметьевской городской юридической консультацией.
1979 — 1984 гг. — заместитель председателя президиума коллегии адвокатов Татарстана.
1984 г. — председатель президиума коллегии адвокатов Татарстана.
С 2002 г. — президент Адвокатской палаты Республики Татарстан.

2002 — 2014 гг. — член Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул. Ершова, 1а, БЦ "Корстон", офис 580
  • Телефон: (843) 279-32-71
  • Email: infopalatart@mail.ru
  • Сайт: www.advpalata-rt.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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