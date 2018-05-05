Дмитриевская Людмила Митрофановна
Общая информация
Родилась 21 ноября 1932 года в с. Морки Моркинского района Марийской АССР.
Образование:
1955 год — юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина (1955 г.).
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
1955 г. — член коллегии адвокатов Татарстана.
В 1967 — 1977 гг. — заведующая Альметьевской городской юридической консультацией.
1979 — 1984 гг. — заместитель председателя президиума коллегии адвокатов Татарстана.
1984 г. — председатель президиума коллегии адвокатов Татарстана.
С 2002 г. — президент Адвокатской палаты Республики Татарстан.
2002 — 2014 гг. — член Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Ершова, 1а, БЦ "Корстон", офис 580
- Телефон: (843) 279-32-71
- Email: infopalatart@mail.ru
- Сайт: www.advpalata-rt.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018