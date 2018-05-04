Абдулхаков Марсель Мансурович

Общая информация

Родился 10 февраля 1977 года в г. Нижнекамск.

Образование:

1999 год — Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина

Трудовая деятельность:



В 1999 — 2000 гг. — главный специалист юридического отдела аппарата главы администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

В 2000 — 2003 гг. — заместитель директора Нижнекамского филиала Государственной регистрационной палаты при МЮ РТ, г. Нижнекамск.

В 2003 — 2005 гг.- начальник отдела учета и распределения жилой площади аппарата главы администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

В 2005 г. — начальник Нижнекамского отдела главного Управления федеральной регистрационной службы по РТ, государственный регистратор РТ.

В 2006 — 2009 гг. — председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

С апреля 2009 г. — начальник МКУ «Управление жилищной политики исполнительного комитета города Казани».

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