Абдулхаков Марсель Мансурович
Общая информация
Родился 10 февраля 1977 года в г. Нижнекамск.
Образование:
1999 год — Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина
Трудовая деятельность:
В 1999 — 2000 гг. — главный специалист юридического отдела аппарата главы администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.
В 2000 — 2003 гг. — заместитель директора Нижнекамского филиала Государственной регистрационной палаты при МЮ РТ, г. Нижнекамск.
В 2003 — 2005 гг.- начальник отдела учета и распределения жилой площади аппарата главы администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.
В 2005 г. — начальник Нижнекамского отдела главного Управления федеральной регистрационной службы по РТ, государственный регистратор РТ.
В 2006 — 2009 гг. — председатель Комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.
С апреля 2009 г. — начальник МКУ «Управление жилищной политики исполнительного комитета города Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Миславского, 4
- Телефон: (843) 292-31-45
- Email: ugp.kazan@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page201.htm
Дата последнего обновления: 04.05.2018