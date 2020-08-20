Список персон

Самков Евгений Леонидович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 5 апреля 1962 года.

Образование

Окончил КАИ (производство летательных аппаратов, инженер-механик).

Трудовая деятельность

С 2004 г. — Председатель Правления ТСЖ «Кулагинский Посад».

С 2009 г. — директор ООО «НПП «Тасма».

С 2017 г. директор ООО «ТК «Тасма».

Награды

Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан, Ветеран труда.

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарственным письмом Кабинета Министров РТ, Почетной грамотой Казани, Почетной грамотой Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г. Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Восстания, 100
  • Телефон: (843) 557-50-54
  • Email: priemnaya@tasma.ru
  • Сайт: www.tasma.ru

Дата последнего обновления: 20.08.2020


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