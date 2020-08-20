Самков Евгений Леонидович
Общая информация
Родился 5 апреля 1962 года.
Образование
Окончил КАИ (производство летательных аппаратов, инженер-механик).
Трудовая деятельность
С 2004 г. — Председатель Правления ТСЖ «Кулагинский Посад».
С 2009 г. — директор ООО «НПП «Тасма».
С 2017 г. директор ООО «ТК «Тасма».
Награды
Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан, Ветеран труда.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», благодарственным письмом Кабинета Министров РТ, Почетной грамотой Казани, Почетной грамотой Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г. Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Восстания, 100
- Телефон: (843) 557-50-54
- Email: priemnaya@tasma.ru
- Сайт: www.tasma.ru
Дата последнего обновления: 20.08.2020