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ООО НПП Тасма

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Предприятие входит в структуру группы компаний «Тасма». Основано ООО «НПП «Тасма» в 1993 году, отвечает за развитие научно-производственного потенциала всей группы компаний… После остановки производства на украинском ОАО «АК „Свема"», ГК «Тасма» является единственным производителем в Российской Федерации и странах СНГ, располагающим собственной технологической и производственной базой, обеспечивающей полный законченный цикл разработки и изготовления широкого ассортимента диагностических и регистрационных фотоплёнок.

Руководитель — Самков Евгений Леонидович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Восстания, 100
  • Телефон: (843) 557-50-54
  • Email: priemnaya@tasma.ru
  • Сайт: www.tasma.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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