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ООО ТК Тасма

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Предприятие входит в структуру группы компаний «Тасма». Осуществляет все торговые операции по реализации продукции производства ООО «НПП «Тасма», решает вопросы, связанные с продвижением продукции.

Руководитель — Ушаков Александр Валерьевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Восстания, 100
  • Телефон: (843) 560-67-76
  • Email: marketing@tasma.ru
  • Сайт: www.tasma.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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