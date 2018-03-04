ОАО Старт

Фото: www.стартоао.рф

Общая информация

ОАО «СТАРТ» — одно из старейших предприятий химической промышленности, занимающее твердые позиции на рынке и развивающее новые направления производства. ОАО «СТАРТ» является одним из звеньев Военно-промышленного комплекса России в производстве металлоклеящих пленок и жидких клеев для вертолетостроения, авиационной, машиностроительной и легкой промышленности.Потребителями продукции являются такие предприятия как ОАО «Казанский вертолетный завод» г. Казань, ОАО «Роствертол» г. Ростов-на Дону, ОАО «ММЗ «Вперед» г. Москва, ОАО «ВИК» г.Улан-Удэ, предприятия группы «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ» г. Н.Челны и многие другие.

Руководитель — Мумжиев Вячеслав Михайлович

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